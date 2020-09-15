شكرا لقرائتكم برميل نفط خام القياس العالمي ينخفض 0.35% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-15 برميل نفط خام القياس العالمي ينخفض 0.35% متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة صباح اليوم بما يعادل 0.35 %. وتراجعت أسعار مزيج برنت عند الساعة 0825 بتوقيت غرينتش بمقدار 14 سنتًا 39.52 دولاراً أمريكياً للبرميل. كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.33 % أو ما يعادل 12 سنتًا، عند 37.17 دولاراً أمريكيا للبرميل.



شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برميل نفط خام القياس العالمي ينخفض 0.35% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.