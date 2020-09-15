، هل الكابتن مَن يقود قطار "سار"؟ وما هو "مفتاح السلامة".. إليك الإجابة ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعمل بأيدٍ سعودية وذو ميزة فريدة تشكّل أقصى درجات الأمن والسلامة

يمكن لغرفة التحكم التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" في الرياض، أن توقف أي رحلة قطار، أيًّا كان زمانها ومكانها.

وربما يجهل الكثير بعضًا من التفاصيل الدقيقة التي تدخل في تشغيل أي خط حديدي في العالم؛ لكن قطار "سار" وهو الذي يعمل بأيدٍ سعودية، ذو ميزة فريدة، تشكل أقصى درجات الأمن والسلامة والحفاظ على الأرواح.

"مفتاح السلامة" وهو عبارة عن زر دائري لدى قائد القطار يجب عليه ضغطه كل 30 ثانية؛ للتأكد من وجوده في غرفة القيادة والتحكم، وفي حال عدم ضغطه بعد الثلاثين ثانية المحددة يتم إيقاف حركة القطار من قِبَل غرفة القيادة والتحكم بشكل آلي؛ وذلك حفاظًا على سلامة الركاب.

ويعمل على متن القطارات عدد من العاملين في وظائف ومهام ومسميات مختلفة؛ إذ يعتقد الكثير أن الكابتن هو من يقود القطار، وهذا غير صحيح؛ إذ تتلخص مهام الكابتن فيما يحمله القطار، أما مهمة القيادة فتلقى على عاتق قائد القطار، ومن بين من يعملون على متن القطارات الملاحون، وفريق للأمن والسلامة.الشركة السعودية للخطوط الحديدية