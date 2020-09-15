- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
يمكن لغرفة التحكم التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" في الرياض، أن توقف أي رحلة قطار، أيًّا كان زمانها ومكانها.
وربما يجهل الكثير بعضًا من التفاصيل الدقيقة التي تدخل في تشغيل أي خط حديدي في العالم؛ لكن قطار "سار" وهو الذي يعمل بأيدٍ سعودية، ذو ميزة فريدة، تشكل أقصى درجات الأمن والسلامة والحفاظ على الأرواح.
"مفتاح السلامة" وهو عبارة عن زر دائري لدى قائد القطار يجب عليه ضغطه كل 30 ثانية؛ للتأكد من وجوده في غرفة القيادة والتحكم، وفي حال عدم ضغطه بعد الثلاثين ثانية المحددة يتم إيقاف حركة القطار من قِبَل غرفة القيادة والتحكم بشكل آلي؛ وذلك حفاظًا على سلامة الركاب.
ويعمل على متن القطارات عدد من العاملين في وظائف ومهام ومسميات مختلفة؛ إذ يعتقد الكثير أن الكابتن هو من يقود القطار، وهذا غير صحيح؛ إذ تتلخص مهام الكابتن فيما يحمله القطار، أما مهمة القيادة فتلقى على عاتق قائد القطار، ومن بين من يعملون على متن القطارات الملاحون، وفريق للأمن والسلامة.الشركة السعودية للخطوط الحديدية
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 12:57 PM
يعمل بأيدٍ سعودية وذو ميزة فريدة تشكّل أقصى درجات الأمن والسلامة
يمكن لغرفة التحكم التابعة للشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" في الرياض، أن توقف أي رحلة قطار، أيًّا كان زمانها ومكانها.
وربما يجهل الكثير بعضًا من التفاصيل الدقيقة التي تدخل في تشغيل أي خط حديدي في العالم؛ لكن قطار "سار" وهو الذي يعمل بأيدٍ سعودية، ذو ميزة فريدة، تشكل أقصى درجات الأمن والسلامة والحفاظ على الأرواح.
"مفتاح السلامة" وهو عبارة عن زر دائري لدى قائد القطار يجب عليه ضغطه كل 30 ثانية؛ للتأكد من وجوده في غرفة القيادة والتحكم، وفي حال عدم ضغطه بعد الثلاثين ثانية المحددة يتم إيقاف حركة القطار من قِبَل غرفة القيادة والتحكم بشكل آلي؛ وذلك حفاظًا على سلامة الركاب.
ويعمل على متن القطارات عدد من العاملين في وظائف ومهام ومسميات مختلفة؛ إذ يعتقد الكثير أن الكابتن هو من يقود القطار، وهذا غير صحيح؛ إذ تتلخص مهام الكابتن فيما يحمله القطار، أما مهمة القيادة فتلقى على عاتق قائد القطار، ومن بين من يعملون على متن القطارات الملاحون، وفريق للأمن والسلامة.
، هل الكابتن مَن يقود قطار "سار"؟ وما هو "مفتاح السلامة".. إليك الإجابة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر هل الكابتن مَن يقود قطار "سار"؟ وما هو "مفتاح السلامة".. إليك الإجابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.