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عقدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، اجتماعاً لها بمقر الرئاسة في مكة المكرّمة، أمس، لمناقشة خطة فعاليات اليوم الوطني، برئاسة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري.
وأكّد "المنصوري"؛ ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد خلال الفعاليات المعدة لهذه المناسبة الغالية، ومشاركة جميع منسوبي ومنسوبات الرئاسة وضرورة المحافظة على سلامتهم.
وقال: الفعاليات تتضمن برامج وأنشطة متنوعة تركز على استشعار قيمة الوطن وما قدمه لأبنائه وبناته خلال ٩٠ عاماً الماضية وما تعيشه المملكة من تطور وازدهار.
شهد الاجتماع استعراض الإنجازات التي تحققت داخل الحرمين الشريفين ومراحل التطور والبناء منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبنائه من بعده.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 12:39 PM
مع التأكيد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية
عقدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، اجتماعاً لها بمقر الرئاسة في مكة المكرّمة، أمس، لمناقشة خطة فعاليات اليوم الوطني، برئاسة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري.
وأكّد "المنصوري"؛ ضرورة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد خلال الفعاليات المعدة لهذه المناسبة الغالية، ومشاركة جميع منسوبي ومنسوبات الرئاسة وضرورة المحافظة على سلامتهم.
وقال: الفعاليات تتضمن برامج وأنشطة متنوعة تركز على استشعار قيمة الوطن وما قدمه لأبنائه وبناته خلال ٩٠ عاماً الماضية وما تعيشه المملكة من تطور وازدهار.
شهد الاجتماع استعراض الإنجازات التي تحققت داخل الحرمين الشريفين ومراحل التطور والبناء منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبنائه من بعده.
، رئاسة الحرمين تناقش خطة فعاليات اليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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