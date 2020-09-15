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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الثامنة مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جازان
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 12:30 PM
تشمل محافظات عدة وتستمر حتى الـ 8 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية.
وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات أحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الثامنة مساءً.
، "الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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