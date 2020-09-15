اعتبارا من اليوم.. السعودية تسمح بدخول الخليجيين وحاملي التأشيرات

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

تبدأ المملكة العربية السعودية اعتبارا من اليوم الثلاثاء، السماح بالدخول والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة.



ويُشترط أن يكون دخول مواطني دول الخليج وغير السعوديين إلى المملكة وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة.

وتشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.

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وسيتم رفع التعليق جزئياً عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها.

وبحسب القرار، فإن ذلك لا يخل بأي اشتراطات أو ضوابط معتمدة تتصل بالدول التي تم تعليق السفر إليها أو القدوم منها، لأسباب أخرى غير الحد من تفشي فيروس كورونا، ولا يسري ما ورد في هذه الاستثناءات على الدول التي تقرر اللجنة المعنية اتخاذ إجراءات وقائية بتعليق السفر إليها أو القدوم منها، بسبب تفشي فيروس كورونا فيها، وذلك لمنع انتشار الفيروس في المملكة.

وكانت السعودية بدأت اعتبارا من 15 مارس 2020 تعليق الرحلات الجوية الدولية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا