السعودية | جمعية “إحسان” للخدمات القانونية تعقد إجتماعها السنوي الأول بالرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جمعية “إحسان” للخدمات القانونية تعقد إجتماعها السنوي الأول بالرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - الرياض عقدت الجمعيه العمومية لجمعيه إحْسَان للخدمات القانونية اجتماعها الاول بالرياض ، وقد حضر هذا الاجتماع مندوبون من وزارة الموارد بالبشرية والتنمية الاجتماعية.

وتم مناقشة عدداً من الموضوعات المدرجة عَلَى جدول أعمال الاجتماع واطلعت عَلَى سير أعمال الجمعية والجهود المبذولة لتقديم الخدمات القانونية للمستفيدين .

وخلال الاجتماع تمت المصادقة على تقرير القوائم المالية لهذا العام ٢٠٢٠ م . وتم اعتماد الخطة التنفيذية للجمعية والموازنة المالية التقديرية للعام القادم٢٠٢١م .

كما اتخذت الجمعية عددًا من التوصيات المتعلقة بتفعيل الشراكات المجتمعية والموافقة عَلَى تشكيل عدد من اللِّجان المتخصصة لتسيير أعمال الجمعية .

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