السعودية | الجبير يبحث هاتفياً مع وزير خارجية المغرب المستجدات والقضايا الإقليمية الراهنة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:07 مساءً, 15 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزير خارجية المملكة المغربية الأستاذ ناصر بوريطة.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وبحث المستجدات والقضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.

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