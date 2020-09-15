شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تفاعلت «صحة نجران» مع شكوى وفاة طفل بالخطأ؟ والان نبدء بالتفاصيل

• إيقاف ممرضة وطبيبة ومنعهما من السفر لحين استكمال التحقيقات

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، أنه بشأن شكوى أحد المواطنين حول وفاة إبنه " يرحمه الله " بسبب خطأ طبي في إحدى المنشآت الصحية الخاصة في نجران فقد تم إيقاف الممرضة وتأجيل سفرها، إضافة إلى تأجيل سفر الطبيبة المشرفة على حالة الطفل إلى حين الإنتهاء من إستكمال كافة التحقيقات.

وتقدمت صحة نجران بخالص عزائها وموالاتها لذوي الطفل المتوفى تغمده الله بواسع رحمته و تود الإحاطة بأنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة للتعامل مع هذه القضية. وأكدت صحة نجران، أنه تم التحفظ على ملف المريض في المنشأة الصحية الخاصة والمستشفيات التي تم مراجعتها والتواصل مع والد الطفل لإستكمال الإجراءات النظامية للشكوى وتشكيل لجنة طبية من عدة تخصصات وإرسال نتائج التحقيق إلى الهيئة الصحية الشرعية للبت في القضية حيث جهة الاختصاص.

وأشارت صحة نجران، إلى أنها تسعد بإستقبال أي ملاحظة أو إستفسار عبر قنواتها الرسمية المتاحة للجميع والتي من شأنها المساهمة في تطوير خدمة المريض والمراجع وتجويد الخدمات العلاجية، كما توكد حرصها على التجاوب السريع مع أي شكوى حيال الخدمات الصحية في المنطقة وتطبيق الإجراءات النظامية والعمل على تلافي أوجه القصور.