شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب بتسريع إنجاز مشروع العقير السياحي والان نبدء بالتفاصيل

• إنشاء النزل التراثية والبيتية الصغيرة لاستقبال السياح

ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1440- 1441 هـ، وأشار عضو الشورى د. أحمد الغامدي إلى حاجة قطاع السياحة إلى تظافر جهود عدد من الجهات الحكومية ليتسنى الاستفادة من المقومات السياحية الأخرى كالسياحة الثقافية وسياحة المعارض والمؤتمرات والسياحة البحرية.

جاء ذلك جلسة مجلس مجلس الشورى العادية الخامسة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني.

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وأشار عضو الشورى الأمير محمد آل سعود إلى أن دور وزارة السياحة ليس تنفيذ المشروعات العملاقة، وإنما دعمها والدعم يأتي من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، في تنفيذ البنية التحية للمشروعات السياحية، وطالب عضو الشورى د. سعدون السعدون وزارة السياحة بسرعة تنفيذ مشروع العقير السياحي ليكون وجهة سياحية متميزة شرق المملكة.

طالب عضو الشورى محمد العلي وزارة السياحة بإيجاد آلية لتشجيع إنشاء النزل التراثية والبيتية الصغيرة وذلك بالسماح للمواطنين بتحويل جزء من مساكنهم وتهيئتها لاستقبال السياح مع تقديم قروض ميسرة لهم وتيسير تراخيصها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وصوت مجلس الشورى بالموافقة على توصيات لجنة الشؤون ألأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1440 /1441هـ التي تهدف إلى دعم وتعزيز اداء وزارة الحرس الوطني بمختلف قطاعاتها.