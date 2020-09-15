شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث المستجدات الإقليمية مع وزير خارجية المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، بوزير خارجية المغرب ناصر بوريطة. وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، وبحث المستجدات والقضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص ما يتعلق بالشأن اليمني.

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