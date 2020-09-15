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المرور يحدد غرامة عبور الحيوانات السائبة من غير الأماكن المخصصة
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت الإدارة العامة للمرور، إن سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم الطرق من غير الأماكن المخصصة لها ودون تنسيق مع الجهات المختصة، يعد مخالفة مرورية.
وأكدت الإدارة على أن الحيوانات السائبة تعد خطراً على مستخدمي الطرق، وتتسبب بخسائر مادية وبشرية، لذا على ملاكها مسؤولية إبعادها عن الطرق.
وأشارت إلى أن غرامة ترك الحيوانات السائبة على الطرقات تتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف ريال.
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