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وزير خارجية الإمارات: التطبيع مع إسرائيل يخفف التوتر في المنطقة
الشعوب سئمت الصراعات وترغب بالاستقرار
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال عبدالله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، إن تطبيع علاقاتنا مع إسرائيل خطوة تاريخية للتقدم في المنطقة، حيث إن التطبيع مع إسرائيل يظهر أن الشعوب سئمت الصراعات وترغب بالاستقرار، مشيرًا إلى أن إعلان البحرين أيضا التطبيع مع إسرائيل فرصة لمواجهة التحديات.
وأضاف “ابن زايد” في تصريحات نقلتها فضائية “العربية” اليوم الثلاثاء، أن هناك قوى غير عربية “متطرفة” تحلم بإمبراطوريات زائلة تخلق الصراع، كما أن السلام في المنطقة سيفضي للقضاء على قوى “الهزيمة والصراع”.
وتابع عبدالله بن زايد أن الأولوية القصوى تخفيف التوتر في المنطقة وبدء حوار السلام والأمن، ومواصلة تطوير مجتمعاتنا وترسيخ استقرار المنطقة.
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