فتح المنافذ ورفع تعليق الطيران جزئيًا والسماح بسفر الفئات المستثناة

2020-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ منذ الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء سريان قرار السماح لبعض الفئات من المواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها وفق ضوابط واشتراطات محددة، كما تم فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية، ورفع التعليق جزئياً عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها.

وبحسب البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية الأحد؛ يُسمح بالسفر إلى الخارج للموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين- المكلفين بمهمات رسمية، والعاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملين في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقيهم، والعاملين على وظائف دائمة خارج المملكة، ومَن لديهم صفات وظيفية في شركات تجارية خارج المملكة، ورجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.

السماح بالسفر للفئات المستثناة

– الموظفون الحكوميون – المدنيون والعسكريون – المكلفون بمهمات رسمية.

– العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.

– العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة.

– رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.

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– المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء.

– كما تضم: الطلبة المبتعثين والطلبة الدارسين على حسابهم الخاص والمتدربين في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم.

– من لديهم حالات إنسانية، وبخاصة الحالتين الآتيتين:

1. لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة.

2. وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة.

– المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة.

– المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.

رفع التعليق جزئيا عن الطيران

كما تم أيضًا بحسب بيان الداخلية رفع التعليق جزئياً عن رحلات الطيران الدولية من المملكة وإليها، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يتيح للفئات المستثناة من مواطنين وغيرهم الدخول إلى المملكة والخروج منها.

يذكر أن الاستثناءات المذكورة لا تسري على الدول التي تقرر اللجنة المعنية اتخاذ إجراءات وقائية بتعليق السفر إليها أو القدوم منها بسبب تفشي كورونا، ومن المقرر أن يتم رفع القيود بشكل كامل بعد تاريخ 1 يناير 2021م، ليكون السفر والعودة وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.



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