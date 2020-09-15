شكرا لقرائتكم الجمارك تحدد موعد انتهاء المدة المحددة للتصحيح الذاتي للبيانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-15 الجمارك تحدد موعد انتهاء المدة المحددة للتصحيح الذاتي للبيانات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الجمارك السعودية أنه لم يتبق سوى 15 يوما قبل انتهاء المدة المحددة للتصحيح الذاتي للبيانات الجمركية. Advertisements وقالت الجمارك، في بيان لها: “15 يومًا متبقيًا قبل انتهاء المدّة المحدّدة لـ “التصحيح الذاتي” للبيانات الجمركية بشكل خاطئ” وأضافت الجمارك السعودية “بادر بتصحيح بياناتك الجمركية قبل 30 سبتمبر 2020”.



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