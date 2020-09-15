شكرا لقرائتكم فيديو.. ضبط قائد مركبة عكس السير بسيارة خاصة محملة بمواد بناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-15 فيديو.. ضبط قائد مركبة عكس السير بسيارة خاصة محملة بمواد بناء متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلن المرور السعودي، صباح اليوم الثلاثاء، القبض على قائد مركبة قام بنقل مواد بناء داخل سيارة خاصة وعكس السير معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر. وقال المرور، رداً على مغرد “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام. يسعدنا تواصلكم”. وكان أحد المغردين قد نشر مقطع فيديو وثق من خلاله عكس أحد العاملين للسير بسيارة محملة بمواد بناء أخشاب.



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