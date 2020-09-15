، عضو بـ "الشورى" يطالب بالسماح للمواطنين بتحويل جزءٍ من مساكنهم لاستقبال السياح ،

محمد بن مسعود - الدمام - دعا وزارة السياحة اليوم إلى إيجاد آلية لتشجيع إنشاء النزل التراثية والبيتية الصغيرة

صوّت #مجلس_الشورى، اليوم، بالموافقة على توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1440 / 1441هـ، التي تهدف إلى دعم وتعزيز أداء وزارة الحرس الوطني بمختلف قطاعاتها.

وفي مستهل بدء جلسة المجلس العادية الخامسة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة السابعة عبر الاتصال المرئي والمنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله المعطاني؛ ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1440 / 1441هـ.

وطالب أحد الأعضاء وزارة السياحة بإيجاد آلية لتشجيع إنشاء النزل التراثية والبيتية الصغيرة، وذلك بالسماح للمواطنين بتحويل جزء من مساكنهم وتهيئتها لاستقبال السياح مع تقديم قروض ميسّرة لهم وتيسير تراخيصها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وطالب عضو آخر بسرعة تنفيذ مشروع العقير السياحي ليكون وجهة سياحية متميزة شرق المملكة.مجلس الشورى