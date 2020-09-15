، "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على حائل ‏ ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط ‏للرياح ‏السطحية وأتربة ‏مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على ‏منطقة حائل، ‏تشمل مدينة حائل وبعض ‏المحافظات والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.‏الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حائل