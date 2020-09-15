قياس .. رابط ومواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1442 – 2020

متابعة لكل مايرد من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أعلنت الهيئة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم عن فتح التسجيل في اختبار القدرة المعرفية للعام 1442 – 2020 وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية لموقع القياس، حيث حددت الهيئة مواعيد التسجيل المبكر والمتأخر وموعد عقد الاختبارات، حيث جاء ذلك من خلال الحساب الرسمي على موقغع تويتر.

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ماهو اختبار قياس القدرة المعرفية العامة؟

هو أحد الاختبارات المرجعية التي تطلبها الجهات الحكومية من أجل خريجي البكالوريوس والماجستير على وظائف نظام الخدمة المدنية للمراتب السادسة والسابعة والثامنة، حيث تشترطه هذه الجهات للتقديم على الوظائف المطروحة فيها.

ويقيس الاختبار جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقييم المواقف الحياتية.

وتبلغ صلاحية الاختبار 5 سنوات، ويحق للمتقدم في اختبار القدرة المعرفية الدخول للاختبار 7 مرات خلال 3 سنوات، ويحق للهيئة حصر التسجيل في بعض الفترات لمن لم يسبق له التسجيل في الاختبار.

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مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1442 – 2020 عبر قياس

وفقاً لما صدر عن الهيئة ومركز قياس، فإن موعد التسجيل في القدرة المعرفية سيكون لهذا العام 1442 من خلال موقع تسجيل قياس وفقاً للمواعيد التالية:

يبدأ التسجيل المبكر في اختبار القدرة المعرفية اعتباراً من 14/ 9/ 2020م

يبدأ تسجيل القدرة المعرفية المتأخر: اعتباراً من 19/ 10/ 2020م

مواعيد عقد الاختبار في الفترة من 21/ 11/ 2020م إلى 23/ 11/ 2020م

رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1442 عبر قياس

يمكن للراغبين في التسجيل للتقدم للقدرة المعرفية لهذا العام 2020 برقم الهوية أو السجل المدني، ومن ثم إتمام الالتحاق ودفع الرسوم من خلال موقع المركز الوطني للقياس والتقويم، وتحديث المقرات القريبة لإتمام الاختبار، والفيديو التالي يوضح طريقة التسجيل في اختبارات قياس من خلال الخدمات الإلكترونية:

ويمكن الوصول إلى رابط التسجيل في اختبار قياس القدرة المعرفية من هنا.