شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. 5 أهداف لخدمة المؤهل التي أطلقتها وزارة التعليم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت وزارة التعليم خدمة المؤهل، وهي خدمة إلكترونية، تقدمها الوزارة عن طريق إجراءات مؤتمنه من خلال منظومة الجامعة.

وقال المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي، طارق الأحمري بأن الوزارة، تهدف من خلال إطلاق هذة الخدمة هو الإطلاع إلكترونيا على المؤهلات التعليمية، التي يتم الحصول عليها سواء من داخل أو خارج المملكة، وتمكن المستخدم من رفع طلبات تعديل على بيانات مؤهل معين، أو إضافة مؤهل قد لا يكون موجود على المنصة، وتقدم تمكين للجهات ذات العلاقة للاستفادة من النظام والتحقق من المؤهلات الخاصة بالخريجين، والتأكد من صحة البيانات .

وتابع الأحمري بأن الجهات المرتبطة بهذة الخدمة 28 جامعة حكومية + 33 جامعة أهلية و5 مؤسسات للتعليم الحكومي، حيث تقدم الخدمة مزايا عدة منها التأكد من البيانات وتدقيقها وجمعها في مكان واحد.