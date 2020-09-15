شكرا لمتابعة خبر عن 5 أشياء تأكد منها عند استخدام الخرسانة الجاهزة في بناء منزلك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الثلاثاء، عن 5 أشياء تأكد منها عند استخدام الخرسانة الجاهزة في بناء منزلك.

وأوضحت الهيئة، أن تلك الأشياء تتمثل في:

- حصول مصنع الخرسانة على علامة الجودة السعودية.

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- عدم مرور أكثر من ساعة ونصف على إنتاج الخرسانة عند الاستخدام.

- درجة حرارة الخرسانة لا تتجاوز 35 درجة مئوية.

- قراءة ورقة التسليم بدقة، والتأكد من أن الخرسانة المستلمة هي نفس المطلوبة.

- التقيد بإضافة معدلات الماء إلى الخرسانة الموصى بها في المواصفات القياسية.