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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة، اليوم الثلاثاء، عن 5 أشياء تأكد منها عند استخدام الخرسانة الجاهزة في بناء منزلك.
وأوضحت الهيئة، أن تلك الأشياء تتمثل في:
- حصول مصنع الخرسانة على علامة الجودة السعودية.
- عدم مرور أكثر من ساعة ونصف على إنتاج الخرسانة عند الاستخدام.
- درجة حرارة الخرسانة لا تتجاوز 35 درجة مئوية.
- قراءة ورقة التسليم بدقة، والتأكد من أن الخرسانة المستلمة هي نفس المطلوبة.
- التقيد بإضافة معدلات الماء إلى الخرسانة الموصى بها في المواصفات القياسية.
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