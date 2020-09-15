شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. صاحب مقهى يستخدم الطاقة النظيفة بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

وثق مقطع فيديو مواطن، من الأحساء قرر استخدام الطاقة النظيفة في مقهاه، بل قام بإعادة التدوير مخلفات المقهى.

وقال صاحب المقهى بأن عند دخوله السوق كانت المنافسة كبيرة فقرر ابتكار شئ مختلف ليتمكن من المنافسة، فقرر استخدام الطاقة الشمسية في العمل، حيث استخدام 10 كيلو من الطاقة في الساعة، بما يعادل من 40 إل 50% من الطاقة الشمسية سنويا.

وأوضح صاحب المقهى بأن المقهي يستطيع تعويض التكلفة من 4 إلى 5مردفا، بأن طموحاتهم لم تتوقف عند هذا الحد بل استخدم بقايا القهوة لإنشاء السماد وإعادة التدوير.