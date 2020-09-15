شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. إغلاق منشأة غذائية بمكة لوجود «صراصير» وتلف المواد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ‏أغلقت وكالة البلديات متمثلة في بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، منشأة غذائية لعدة مخالفات. ‏أغلقت وكالة البلديات متمثلة في بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، منشأة غذائية لعدة مخالفات. وأوضحت أمانة العاصمة المقدسة، أن أبرز تلك الأسباب هي: وجود حشرات (صراصير)، وتدني في مستوى النظافة، وضبط مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد، ومخالفات في النقل والتخزين؛ فضلًا عن ضبط شهادات صحية منتهيه، فيما تم إتلاف 37 كيلوجرامًا خضروات فاسدة. Advertisements

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