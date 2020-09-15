شكرا لمتابعة خبر عن «أبشر»: 6 خطوات لرفع طلب السفر للحالات الإستثنائية من المملكة وخارجها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة أبشر، بأنه يمكن للحالات الإستثنائية من المواطنين، رفع طلب سفر من وإلى خارج المملكة، في 6 خطوات.

وتابعت المنصة بأن، الخطوات الستة تبدأ بإختيار خدماتي عبر المنصة ثم الجوازات ثم إختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات، ثم دخول تفاصيل الطلب ويليه اختيار المديرية العامة للجوازات والخطوة الأخيرة اختيار خدمة تصاريح السفر الاستثنائية وكتابة “تفاصيل الطلب” ثم أرفق “المستندات”، وبعدها تقديم الطلب، ثم المتابعة.

والجدير بالذكر بأن منافذ ومطارات المملكة، فتحت صباح اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام المغادرين والعائدين من “الفئات المستثناة” التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وفقا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا في المملكة..

واشتملت الضوابط التي أعلنتها وزارة الداخلية بعدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المنفذـ ويستثني منهم الموظفون الحكوميون والمدنيون والعسكريون والمكلفون بمهمات رسمية، والعاملون بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية بالخارج