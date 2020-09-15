شكرا لمتابعة خبر عن «المسند» يتوقع وجود رياح شمالية شرقية نشطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الثلاثاء، أن تكون الرياح شمالية شرقية نشطة وقد تثير بعض الغبار في الشمال الشرقي وفي شمال الوسط.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن غداً الأربعاء، الشمس تدخل فلكياً برج السنبلة؛ فيما لا تزال الأجواء مستقرة بوجه عام، وفي انتظار انسلاخ فصل الصيف ودخول فصل الخريف في 22 سبتمبر.