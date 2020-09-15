شكرا لمتابعة خبر عن «التعليم» تضع استراتيجية جديدة لمواكبة تطور سوق العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اقتربت وزارة التعليم من الانتهاء من إعداد استراتيجية جديدة للتعليم والتدريب للعمل بها لمواكبة التطور الذي حدث في سوق العمل وإعداد أشخاص قادرين على الدخول في العمل بكفاءة عالية؛ حيث سترتبط ارتباطـًـا وثيقـًـا برؤيــة الوطــن 2030.

وتشــمل الاستراتيجية قطاعــات التعليــم والتدريــب كافــة فــي المملكــة ، حيـث تمتـــد المســـيرة التعليميـــة للطلبـــة مـــن مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة وحتـــى مرحلـــة التعليـــم مـــا بعـــد الثانـــوي والتهيئــة لســوق العمــل والتعلــم مــدى الحيــاة.

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وتضم 13 عنصرًا هم: إعداد خطـة عمـل لمشـروع «الخطة الاستراتيجية 2030»، تنفيـذ المقارنـات المرجعيـة للخطـط الاستراتيجية لثـلاث عشـرة دولـة إقليميـة وعالميـة، بنـاء المنهجيـة العلميـة وتطويـر الخارطـة الإستراتيجية وربـط المبـادرات بالأهداف الإستراتيجية، دراسـة وتحليـل الوثائـق والبيانـات الخاصة بالإستراتيجية وتحديـد التوصيات.

وتحتوي العناصر على الاطلاع على وثيقـة رؤيـة المملكة 2030، والاطلاع على الخطـــط التفصيليـــة لبرامـــج رؤيـــة المملكـــة 2030، مثـــل: برنامـــج تنميـــة القـــدرات البشـــرية، وبرنامـــج جـــودة الحيـــاة، وبرنامـــج تعزيـــز الشـــخصية الوطنيـــة، وبرنامـــج التخصيـــص، وبرنامـــج تطويـــر القطـــاع المالـــي، وبرنامـــج تطويـــر الصناعـــة الوطنيـــة والخدمـــات اللوجســـتية.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الخطـة الإسـتراتيجية لتوسـيع مشـاركة القطـاع الخـاص فـي النشـاط التعليمي، خطـة التنميـة المسـتدامة 2030، وسياسـات التعليـم فـي المملكة، ومشـروع الإستراتيجية الوطنيـة لتطويـر التعليـم العام، وخطـة التنميـة العاشـرة 2015-2019، وبرنامـج الـرؤى والتوجهـات لـوزارة التعليم، والخطـة الإستراتيجية لـلتعليم العالـي آفـاق 1450هــ - 2029م.