شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تكشف الستار عن المعوقات الثلاثة لمشاريعها الإنشائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة بأن هناك 3 أسباب تسهم في تعطيل المشاريع الإنشائية الخاصة بها، تمثلت في إدراج تكاليف للمشاريع، لا تتناسب مع معدلات الإنجاز وفق خطط العمل، والسبب الثاني تأخر إعتماد عقود الصيانة والتجهيزات للمشاريع المنتهية إنشائيا، والسبب الثالث تأخر إيصال الخدمات "كهرباء زمياه وغيرها.

وقالت الوزارة بأنها وضعت عدة مقترحات لتحسين سير العمل في تلك المنشآت من بينها مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الوزارة والتمديد للمقاولين بما يتناسب مع الاعتمادات المالية، والتنسيق وجدولة طرح منافسة الصيانة والتجهيزات لتتوافق مع المدة المحددة لتسليم وتشغيل المشاريع الصحية، إلى جانب تكثيف التنسيق مع الجهات الحكومية الخدمية لتمكين إيصال الخدمات للمشاريع في الوقت المحدد لعدم تأخير تشغيلها والتمكن من الاستفادة منها، بحسب الوطن.

ومن إنجازات وزارة الصحة مشروع تطوير المولدات الاحتياطية، حيث قامت بدراسة في توفير المولدات الاحتياطية المتحركة لاستخدامها في الطوارئ، وفي هذا المجال قامت الــوزارة بإعادة عمرة 5 مولــدات احتياطية بشكل مبدئي تتراوح قدرتها التشغيلية ما وفيما يخص مجال التطهير، صممــت الــوزارة وحــدة تطهير متنقلة مجهزة بمولــدات خاصة، وعدد آخر من المشروعات.