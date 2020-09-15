شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تمنح جهات العمل صلاحيات إجازات المخالطين والمصابين بـ«كورونا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أجرت وزارة الصحة بعض التعديلات الإحترازية ، المتعلقة بالمخالطين المصابين بفيروس "كورونا" ، حيث أصدرت الوزارة تعميما مفاده، بأن من يحدد الإجراءات المتعلقة بالمخالطين أو المصابين، هم إدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، عكس ما كان سلفا.

وقالت مصادر بأن الإجراءات السابقة لتحديد المصابين أو المخالطين، كانت تتمثل بأن تصدر شهادة تثبت مخالطة الفرد لأحد المصابين بالفيروس ، ويبقى رهن الحجر المنزلي لمدة 14 يوم حتى ثبوت تشافي الحالة التي خلطها.

وأضافت أن التعديلات الجديدة نصت على أنه إبتداء من 11 سبتمبر الجاري منح صلاحيات التعامل مع المخالطين لحالة مؤكدة وعملهم عن بعد وعدم تواجدهم في مقر العمل ومنح الإجازات لجهة العمل التابع لها الفرد المخالط، ولا علاقة لوزارة الصحة بتلك الصلاحيات وتحديد تواجد المخالط في مقر العمل "بحسب الوطن".

وأكدت المصادر على ضرورة إبلاغ المخالط جهة عمله بأنه ثبت مخالطته لحالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد على الفور، وعليه تُحدد جهة العمل إجراءات الحضور والانصراف للفرد المخالط.