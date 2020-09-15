شكرا لمتابعة خبر عن أمير تبوك يشيد بالجهود والنجاحات الكبيرة التي قدمتها المملكة في مواجهة جائحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمود البلوي (صدى):

اشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بالجهود والنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة بتوجيه مباشر ودعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله - لمواجهة جائحة فيروس كورونا وما أسهمت به الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة في التخفيف من آثار وتبعات الجائحة وذلك للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

منوهاً سموه بالنسب الكبيرة التي وصلت اليه نسب التعافي ولله الحمد وانخفاض حالات الإصابة مشيداً سموه بجهود جميع العاملين بالقطاعات الصحية والخدمية والأمنية الذين عملوا بكل احترافية واقتدار مع هذه الجائحة جاء ذلك خلال جلسة سموه الاسبوعية مساء أمس، برؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك .

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وتطرق سموه في حديثه للمواطنين خلال اللقاء العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات, , سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.