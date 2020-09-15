شكرا لمتابعة خبر عن تعيين هتان بن هاشم مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات المجتمعية بأمانة جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى): أصدر أمين محافظة جدة صالح التركي، قرارًا بتعيين المهندس هتان بن هاشم حمودة مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة. أصدر أمين محافظة جدة صالح التركي، قرارًا بتعيين المهندس هتان بن هاشم حمودة مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات المجتمعية بأمانة محافظة جدة. ويعد المهندس هتان من الكفاءات والأشخاص المبادرين في مجال العمل التطوعي وخدمة المجتمع. وقدم المهندس هتان حموده شكره وتقديره إلى أمين محافظة جدة، على ثقته في تكليفه، سائلاً الله أن يوفقه في خدمة دينه وبلده.

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