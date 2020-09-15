من صباح اليوم..
بدأ منذ ساعات تطبيق قرار السماح بدخول مواطني دول الخليج العربي وحاملي التأشيرات، إلى السعودية، وكذلك الخروج منها.
وكانت وزارة الداخلية حددت –في وقت سابق- الفئات المسموح لها بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها من المواطنين اعتبارًا من السادسة صباح اليوم الثلاثاء.
أوضحت وزارة الداخلية، أن المسموح لهم بالسفر خارج المملكة هم المكلفون بمهمات رسمية من المدنيين والعسكريين وموظفو الحكومة. وكذلك العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.
كما يُسمح للعاملين بوظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج، المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة، وكذلك رجال الأعمال والمرضى والطلاب، والحالات الاستثنائية.
اقرأ أيضًا:
بداية من الغد الثلاثاء.. هل يُسمح لك بالسفر خارج المملكة؟.. «الداخلية» تُحدد 7 فئات
كانت هذه تفاصيل خبر بدء تطبيق قرار السماح بالسفر والعودة لهذه الفئات بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.