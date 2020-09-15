غرامة 1000 ريال لغسل السيارات في الأماكن العامة

لمكافحة الظاهرة العشوائية..

ذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة العاصمة المقدسة، بعقوبة غسل السيارات في الأماكن العامة والتي تصل 1000 ريال. وأشارت أمانة العاصمة المقدسة، –عبر تويتر- إلى تنظيم حملة لمكافحة ظاهرة الغسل العشوائي للسيارات. من جهة أخرى، نظمت وكالة البلديات متمثلة في بلدية الشوقية الفرعية بمكة، حملة على منشآت تأجير السيارات لمتابعة مدى التزامها بضوابط الحد المسموح به لوقوف المركبات العائدة، وكذلك مخالفات غسل المركبات في الأماكن الغير مخصصة لذلك. Advertisements وتم اتخاذ اللازم حيال المنشآت المخالفة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات. اقرأ أيضًا: بلدية العزيزية تُغلق محطة وقود مخالفة وتزيل البركسات العشوائية أمانة العاصمة المقدسة تُغلق 8 مصانع للخرسانة ومحطة وقود

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