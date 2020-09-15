ما هي الفترة اللازمة للتأمين على الموظف الجديد؟.. «الضمان الصحي» يُجيب

كشف مجلس الضمان الصحي، عن الفترة التي يلزم من خلالها صاحب العمل بالتأمين على الموظف الجديد لديه، مشيرًا إلى أنه ملزم بالتأمين عليه منذ لحظة التحاقه بالعمل.

وذكر المجلس –عبر حسابه على تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن «صاحب العمل ملزم بالتأمين على الموظف وجميع أفراد أسرته المشمولين بالنظام، ويعتبر العامل مؤهلًا للتأمين من تاريخ التحاقه بالعمل».

ووجّه أحد الموطنين استفسارًا قال فيه: «في حال توظيف موظف جديد، كم المهلة المسموح بها لبقاء الموظف من دون تأمين طبي؟».

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وكان الضمان الصحي، قد أكد –في وقت سابق- على أن صاحب العمل ملزم بالتأمين على جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام، وهم: «الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات غير العاملات»، بدون تحديد للعدد.

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