«المرور» يوضح تأثير المخالفات على المالك والمشتري عند نقل ملكية المركبة

حسمًا للتساؤلات..
أوضح المرور السعودي تأثير المخالفات على كلٍّ من المالك والمشتري عند نقل ملكية المركبة.
وذكر المرور –عبر حسابه على تيوتر- ردًا على العديد من الاستفسارات بهذا الخصوص، أنه بالنسبة لمالك السيارة، فإن وجود المخالفات عليه لا يمنع نقل ملكية المركبة، لكن بشرطين، وهما: سريان رخصة السير، والفحص الدوري.
أما بالنسبة لمشتري السيارة، فإنه من شروط إتمام نقل الملكية للمركبة، خلوّ سجل المشتري من المخالفات المرورية.
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