«المرور» يوضح تأثير المخالفات على المالك والمشتري عند نقل ملكية المركبة

أوضح المرور السعودي تأثير المخالفات على كلٍّ من المالك والمشتري عند نقل ملكية المركبة.

وذكر المرور –عبر حسابه على تيوتر- ردًا على العديد من الاستفسارات بهذا الخصوص، أنه بالنسبة لمالك السيارة، فإن وجود المخالفات عليه لا يمنع نقل ملكية المركبة، لكن بشرطين، وهما: سريان رخصة السير، والفحص الدوري.

أما بالنسبة لمشتري السيارة، فإنه من شروط إتمام نقل الملكية للمركبة، خلوّ سجل المشتري من المخالفات المرورية.

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