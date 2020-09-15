بعد مناشدة القصبي.. وزير الحرس الوطني يتدخل لعلاج الفنان خالد سامي

تدخّل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، لعلاج الفنان خالد سامي الذي يحتاج إلى عملية عاجلة لزراعة كبد، وذلك بعد مناشدة من الفنان ناصر القصبي.

وقال القصبي –عبر حسابه على تويتر- «شكرًا من القلب لاهتمام ومبادرة سمو رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، وتجاوبه السريع لوضع الفنان خالد سامي الصحي».

وكان القصبي، قد ناشد أمس الاثنين بسرعة علاج الفنان خالد سامي، قائلًا: «الفنان خالد سامي الذي يرقد في مستشفى الحرس بالرياض ويصارع المرض منذ أكثر من سنة، وضعه الصحي الآن خطير ويتدهور بسرعة».

وأضاف: «وأنا أناشد وزير الصحة د. توفيق الربيعة، بسرعة التدخل مشكورًا، وهذا رأي الفريق الطبي، وذلك لإجراء عملية زراعة الكبد الآن وعلى وجه السرعة، وإلا سيموت بين أيدينا».

يعد خالد سامي، من الممثلين الذين تركوا بصمة في الدراما السعودية، كما شارك في الدراما المصرية منتجًا وممثلًا، وهو من مواليد 1961، وقدم في أعماله الفنية العديد من الشخصيات التي أحبها الجمهور، مثل شخصية أبو رويشد، وأبو العصافير، وحصل على شهادة الماجستير في الإخراج من جامعة كلورادو بالولايات المتحدة.

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ومن أشهر أعماله الفنية «سيلفي- طاش ما طاش- ابن الأرندلي- الساكنات في قلوبنا»، وغيرها.

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