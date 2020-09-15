«الموارد البشرية» توضح سبب تعليق ملفات الرواتب لدى بعض المنشآت

بينت أن الإجراء يعد نظاميًا
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن ملف الرواتب يكون معلقًا لمدة خمسة أيام عمل؛ وذلك للتعديل عليه من قِبل صاحب المنشأة.
جاء ذلك ردًا من الوزارة عبر حسابها الرسمي العناية بالعملاء بموقع «تويتر»، جاء فيه: «رفعت ملف الرواتب منذ يوم الخميس الماضي واليوم الاثنين والملف لا يزال معلقًا». فيما قالت الوزارة: إنَّ الملف يكون معلقًا لمدة خمسة أيام عمل وفق نظام حماية الأجور لدى المنشأة لتعديل عليه من قبل صاحب المنشأة وبعدها يتم سحب الملف لدى الوزارة.
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