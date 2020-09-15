الحربي يتوقع خريطة المناطق المتأثّرة بهطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة

توقع الراصد الجوي، عبد الله الحربي، عودة هطول الأمطار، اليوم الثلاثاء، شمالًا إلى شمال مكة وبفرص متفاوتة وانكسار نشاط الرياح الشمالية، وتحولها نهارًا إلى جنوبية، مع عودة الرطوبة على السواحل.

وأضاف الحربي، عبر «تويتر»، أنَّ فرص هطول الأمطار ستكون شرق جازان وتهامة وعسير والباحة ومكة، وتقل على الطائف وشماله وتقوى على مرتفعات ومنحدرات الباحة وعسير وتهامة، ومرجح وصول السحب إلى جنوب مكة وستكون درجات حرارة أربعينية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

واستكمل الحربي، تبقى درجات الحرارة مرتفعة على المناطق الغربية وأجزاء من المناطق الشمالية والوسطى إلى آخر الأسبوع القادم، وتبدأ بالانخفاض تدريجيًا، فضلًا عن ظهور سحب ورطوبة صباحًا وعصرًا على المدن الساحلية؛ بسبب الرطوبة السطحية والتي متوقّع أن تبقى إلى آخر سبتمبر، منبهًا من تكون الضباب فجرًا.