السعودية اليوم / السودان تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا



الخرطوم 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت السودان ثلاث إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن العدد الكلي للمصابين بالفيروس ارتفع إلى 13 ألفًا و519 حالة، بينها 835 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6758 شخصًا.

// انتهى //

10:53ت م

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الخرطوم 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسسجّلت السودان ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن العدد الكلي للمصابين بالفيروس ارتفع إلى 13 ألفًا و519 حالة، بينها 835 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 6758 شخصًا.// انتهى //10:53ت م0041

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