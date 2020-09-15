السعودية اليوم / تسجيل 83809 إصابات جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 83.809 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 4.930.237 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 80.776 وفاة .

// انتهى //

10:46ت م

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نيودلهي 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية ، 83.809 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 1054 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 4.930.237 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 80.776 وفاة .// انتهى //10:46ت م0039

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