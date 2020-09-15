السعودية اليوم / استهداف المنطقة الخضراء وسط بغداد بصاروخي كاتيوشا



بغداد 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس

تعرضت المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم إلى قصف بصاروخي كاتيوشا.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بأن منظومة "سيرام" عالجت الصاروخين في الجو من دون وقوع خسائر أو أضرار, مشيرة إلى أن الصاروخين أطلقا من منطقة علي الصالح بوسط بغداد.

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09:45ت م

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