السعودية اليوم / "اتبّاع السنة" محاضرة دعوية بجدة



جدة 27 محرم 1442 هـ الموافق 15 سبتمبر 2020 م واس

يُنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، يوم السبت القادم محاضرة بعنوان "اتباع السنة على فهم السلف الصالح"، وذلك في جامع النور بحي القريات بمحافظة جدة، بعد صلاة المغرب.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

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09:37ت م

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