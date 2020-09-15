الخليج 365الثلاثاء 2020/9/15 11:00 ص بتوقيت أبوظبي
قتل شرطي أفغاني وأصيب 3 آخرون، الثلاثاء في انفجار قنبلة بولاية ننجرهار شرقي البلاد.
ولم يتم الإعلان حتى هذه الساعة عن المسؤولين عن هذا التفجير.
وشهدت عدة ولايات أفغانية، الأيام الماضية، سلسلة عمليات مختلفة خلفت قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين.
والأحد، قتل ما لا يقل عن 4 عناصر من قوات موالية للحكومة الأفغانية في هجوم نسب إلى حركة طالبان بولاية لوغار شرقي البلاد.
كانت مصادر أمنية في أفغانستان، أكدت الجمعة، مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انفجار بولاية خوست شرقي البلاد.
وبحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من 1200 مدني قتلوا وأصيب 2176 آخرون في أفغانستان خلال النصف الأول من 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين في انفجار قنبلة شرقي أفغانستان المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.