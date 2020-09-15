مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين في انفجار قنبلة شرقي أفغانستان المزيد

قتل شرطي أفغاني وأصيب 3 آخرون، الثلاثاء في انفجار قنبلة بولاية ننجرهار شرقي البلاد.

ولم يتم الإعلان حتى هذه الساعة عن المسؤولين عن هذا التفجير.

وشهدت عدة ولايات أفغانية، الأيام الماضية، سلسلة عمليات مختلفة خلفت قتلى وجرحى من المدنيين والعسكريين.

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والأحد، قتل ما لا يقل عن 4 عناصر من قوات موالية للحكومة الأفغانية في هجوم نسب إلى حركة طالبان بولاية لوغار شرقي البلاد.

كانت مصادر أمنية في أفغانستان، أكدت الجمعة، مقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في انفجار بولاية خوست شرقي البلاد.

وبحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من 1200 مدني قتلوا وأصيب 2176 آخرون في أفغانستان خلال النصف الأول من 2020.