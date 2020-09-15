أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2020

شهدت أسعار الذهب في السوق السعودية، اليوم الإثنين، ارتفاعا طفيفا، بالتوازي مع ارتفاع أسعار المعدن الثمين في الأسواق العالمية.



وسجل سعر جرام الذهب عيار (24) نحو 234.77 ريال (62.59 دولار) مقارنة بنحو 234.31 ريال (62.55 دولار) خلال تعاملات الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة نحو 205.42 ريال (54.76 دولار)، مقارنة بنحو 204.98 ريال (54.66 دولار) خلال تعاملات الأمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (18) نحو 176.08 ريال (46.94 دولار) مقارنة بنحو 176.06 ريال (46.95 دولار) خلال تعاملات الأمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 7301 ريال (1946 دولارا) مقارنة بنحو 7281 ريالا (1941 دولارا) خلال تعاملات الأمس.

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) نحو 1643 ريالا (438.11 دولار) مقابل 1639 ريالا (437.28 دولار) خلال تعاملات الأمس.

Advertisements

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين مدعومة بضعف الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي هذا الأسبوع لاستقاء المؤشرات بشأن إجراءات التحفيز ومعدل التضخم المستهدف.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2%إلى 1944.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1953.20 دولار.

وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب، "سوق الذهب تعول على (سياسة) مجلس الاحتياطي"، مضيفا أن البنك المركزي الأمريكي قد لا يحيد عن نبرته الحالية، لكن ثمة اعتقادا قويا داخل السوق بأنه سيكون قادرا على إيقاد شرارة التضخم.

وهبط مؤشر الدولار 0.2% أمام منافسيه، وسط تركيز على إعلان سياسة المجلس يوم الأربعاء. وضعف الدولار يزيد من تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

لكن حد من تقدم الذهب إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر مع عودة الآمال حيال لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بعد استئناف أسترا زينيكا التجارب السريرية.

وزاد السعر الفوري للفضة 0.3% إلى 26.82 دولار للأوقية، وقفز البلاتين 1.3% إلى 936.91 دولار، بينما فقد البلاديوم 0.5% ليسجل 2309.14 دولار للأوقية.