الاعتداء على شقيقتي رياض محرز في فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت إيناس ودنيا محرز، شقيقتا الدولي الجزائري رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لاعتداء بالضرب في مركز التجميل الذي تمتلكانه في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت صحيفة "أوبزيرف أليجيري" الجزائرية الناطقة بالفرنسية في تقرير لها أن الشقيقتين قد تعرضتا للهجوم يوم الخميس الماضي في سنتر "26 بيوتي" في باريس، بسبب صلة قرابتهما به، وفق ما أكدت إحدى الشقيقتين.

وأشارت إيناس محرز، شقيقة رياض الصغرى، في تصريحات نقلتها الصحيفة إلى أن القصة بدأت حين قامت إحدى الفتيات برفض دفع مقابل خدمتها في المحل.

وأكملت: "قامت تلك الفتاة بجلب مجموعة من أصدقائها من الرجال والسيدات، والذين جاءوا في 3 سيارات واعتدوا علي وعلى شقيقتي دون رحمة".

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وترى إيناس محرز أن "الهجوم تم علينا لأننا شقيقتي محرز، لقد حاولوا شنقنا وقاموا بضربنا بعنف، وأختي تلقت ركلة في الساق.. أشعر بصدمة شديدة".

وقامت شقيقة رياض بنقل الأمر إلى القضاء، عبر تقديم بلاغ إلى الشرطة الفرنسية للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أن محرز قد تعرض مؤخراً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث يخضع للعزل في بريطانيا خلال الوقت الحالي، ومن ثم لا يمكنه الانتقال لباريس لمتابعة الأزمة.