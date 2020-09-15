3 دول جديدة ممنوع دخول مواطنيها إلى الكويت

2020-09-15

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أقر مجلس الوزراء الكويتي أمس الاثنين، إضافة 3 دول جديدة إلى قائمة الدول الممنوع على مواطنيها دخول الكويت.

والدول الثلاث هي فرنسا والأرجنتين واليمن، كما تم إزالة سنغافورة من القائمة لتصبح بذلك 34 دولة ممنوعة من دخول البلاد، بعد أن كانت 32 دولة.

يأتي ذلك نظراً لارتفاع نسبة إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في تلك الدول، ولذلك تمت إضافتها للقائمة المحظور دخول مواطنيها.



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