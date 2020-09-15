- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 3 دول جديدة ممنوع دخول مواطنيها إلى الكويت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
3 دول جديدة ممنوع دخول مواطنيها إلى الكويت
متابعات الخليج 365 - متابعة
أقر مجلس الوزراء الكويتي أمس الاثنين، إضافة 3 دول جديدة إلى قائمة الدول الممنوع على مواطنيها دخول الكويت.
والدول الثلاث هي فرنسا والأرجنتين واليمن، كما تم إزالة سنغافورة من القائمة لتصبح بذلك 34 دولة ممنوعة من دخول البلاد، بعد أن كانت 32 دولة.
يأتي ذلك نظراً لارتفاع نسبة إصابات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، في تلك الدول، ولذلك تمت إضافتها للقائمة المحظور دخول مواطنيها.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 3 دول جديدة ممنوع دخول مواطنيها إلى الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.