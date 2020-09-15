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المسند يتوقع موعد بداية فصل الخريف
غداً الشمس تدخل برج السنبلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع أ.د. عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن يبدأ فصل الخريف في 22 سبتمبر.
وقال المسند، في تغريدة عبر “تويتر”: “متوقع أن تكون الرياح شمالية شرقية نشطة وقد تثير بعض الغبار في الشمال الشرقي وفي شمال الوسط، وغداً الشمس بإذن الله تدخل فلكياً برج السنبلة.
وأضاف المسند “لا تزال الأجواء مستقرة بوجه عام، وفي انتظار انسلاخ فصل الصيف ودخول فصل الخريف في 22 سبتمبر”.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.
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