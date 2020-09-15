، الكويت تدين وتستنكر استمرار تهديد جماعة الحوثي لأمن واستقرار السعودية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت: تحدياً للقانون الدولي والإنساني وإمعاناً في تهديد أمن المملكة واستقرار المنطقة

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار تهديد جماعة الحوثي لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية وترويع الآمنين فيها عبر استهدافها بعددٍ من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، قوله: إن هذه الأعمال العدائية تعد تحدياً للقانون الدولي والإنساني وإمعاناً في تهديد أمن المملكة واستقرار المنطقة وتستوجب تحركاً سريعاً للمجتمع الدولي لوضع حد لها، وحمل جماعة الحوثي على التجاوب مع الجهود الدولية باستئناف مفاوضات السلام وصولاً إلى الحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الثلاث.

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.الكويت