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تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، أمطارًا على أجزاء من مرتفعات: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والسفوح الغربية منها) وهي متفاوتة من خفيفة لغزيرة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": رياح متوسطة القوة على أجزاء من الساحل الغربي ونجران وبين حائل والقصيم وجنوب الرياض والشرقية وغرب الحفر وأجزاء من الإمارات.حالة الطقس الأرصاد أمطار
15 سبتمبر 2020 - 27 محرّم 1442 09:03 AM
تتنوع وتحل على السفوح الغربية وتتفاوت من خفيفة إلى غزيرة
تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، أمطارًا على أجزاء من مرتفعات: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والسفوح الغربية منها) وهي متفاوتة من خفيفة لغزيرة.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": رياح متوسطة القوة على أجزاء من الساحل الغربي ونجران وبين حائل والقصيم وجنوب الرياض والشرقية وغرب الحفر وأجزاء من الإمارات.
، "طقس اليوم والليلة" بتوقيع "الحصيني": أمطار وهنا مواقعها ،
المصدر : الخليج 365
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