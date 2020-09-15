، "طقس اليوم والليلة" بتوقيع "الحصيني": أمطار وهنا مواقعها ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتنوع وتحل على السفوح الغربية وتتفاوت من خفيفة إلى غزيرة

تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة التسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، أمطارًا على أجزاء من مرتفعات: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، والسفوح الغربية منها) وهي متفاوتة من خفيفة لغزيرة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": رياح متوسطة القوة على أجزاء من الساحل الغربي ونجران وبين حائل والقصيم وجنوب الرياض والشرقية وغرب الحفر وأجزاء من الإمارات.حالة الطقس الأرصاد أمطار