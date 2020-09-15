شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ترصد اصطفاف المركبات من 6 صباحا للعبور للبحرين والان نبدء بالتفاصيل

اصطفت مع بداية الساعة السادسة صباحا العديد من مركبات المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة في مسارات جسر الملك فهد متجهين إلى مملكة البحرين ، ضمن الفئات المستثناة من قرار وزارة الداخلية يوم أمس الأول المتعلق برفع تعليق الرحلات الدولية وفتح المنافذ بشكل تدريجي .

ورصدت "اليوم" توافد العشرات من المركبات في الساعة الأولى من بداية تطبيق هذا القرار حيث حظيت منطقة إنهاء الإجراءات للمغادرين من السعودية العدد الأكبر من المسافرين على خلاف منطقة القدوم التي شهدت مرور أعداد قليلة من المسافرين القادمين للمملكة .

وعبر عدد من المواطنين عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على هذا الجهود المبذولة في جائحة كورونا والتي من ضمنها هذا القرار الذي يخدم ويعالج اشكاليات العديد من الأفراد والأسر المتضررين من انعكاسات هذه الجائحة .