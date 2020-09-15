اخبار السعوديه

”الخليج 365” ترصد اصطفاف المركبات من 6 صباحا للعبور للبحرين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ترصد اصطفاف المركبات من 6 صباحا للعبور للبحرين والان نبدء بالتفاصيل

اصطفت مع بداية الساعة السادسة صباحا العديد من مركبات المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة في مسارات جسر الملك فهد متجهين إلى مملكة البحرين ، ضمن الفئات المستثناة من قرار وزارة الداخلية يوم أمس الأول المتعلق برفع تعليق الرحلات الدولية وفتح المنافذ بشكل تدريجي .

ورصدت "اليوم" توافد العشرات من المركبات في الساعة الأولى من بداية تطبيق هذا القرار حيث حظيت منطقة إنهاء الإجراءات للمغادرين من العدد الأكبر من المسافرين على خلاف منطقة القدوم التي شهدت مرور أعداد قليلة من المسافرين القادمين للمملكة .

وعبر عدد من المواطنين عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على هذا الجهود المبذولة في جائحة والتي من ضمنها هذا القرار الذي يخدم ويعالج اشكاليات العديد من الأفراد والأسر المتضررين من انعكاسات هذه الجائحة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ”الخليج 365” ترصد اصطفاف المركبات من 6 صباحا للعبور للبحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا