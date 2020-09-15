شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ترصد اصطفاف المركبات من 6 صباحا للعبور للبحرين والان نبدء بالتفاصيل
ورصدت "اليوم" توافد العشرات من المركبات في الساعة الأولى من بداية تطبيق هذا القرار حيث حظيت منطقة إنهاء الإجراءات للمغادرين من السعودية العدد الأكبر من المسافرين على خلاف منطقة القدوم التي شهدت مرور أعداد قليلة من المسافرين القادمين للمملكة .
وعبر عدد من المواطنين عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على هذا الجهود المبذولة في جائحة كورونا والتي من ضمنها هذا القرار الذي يخدم ويعالج اشكاليات العديد من الأفراد والأسر المتضررين من انعكاسات هذه الجائحة .
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