طريقة رفع طلب سفر للمواطنين للحالات الاستثنائية عبر منصة أبشر

2020-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصبح الآن بإمكان الحالات الاستثنائية من المواطنين رفع طلب سفر من وإلى خارج المملكة من خلال منصة أبشر من خلال الخطوات التالية.

–الدخول لمنصة “أبشر“

–اختيار خدماتي.

–ثم اختيار الجوازات.

–ثم اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات.

–ثم دخول “تفاصيل الطلب”.

–يلي ذلك اختيار المديرية العامة للجوازات.

–وأخيراً اختيار خدمة تصاريح السفر الاستثنائية وكتابة “تفاصيل الطلب” ثم أرفق “المستندات”، وبعدها تقديم الطلب، ثم المتابعة.

يذكر أن منافذ ومطارات المملكة، فتحت صباح اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام المغادرين والعائدين من “الفئات المستثناة” التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وفقا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا في المملكة.

واشتملت الضوابط التي أعلنتها وزارة الداخلية بعدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر على تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة لحظة وصوله إلى المنفذ.

يذكر أن الفئات المستثناة هي:

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الموظفون الحكوميون – المدنيون والعسكريون – المكلفون بمهمات رسمية.

العاملون في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والملحقيات السعودية في الخارج، والعاملون في المنظمات الإقليمية والدولية وعائلاتهم ومرافقوهم.

العاملون على وظائف دائمة، في منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية، خارج المملكة، ومن لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة.

رجال الأعمال الذين تتطلب ظروف أعمالهم السفر لإنهاء أشغالهم التجارية والصناعية، ومدراء التصدير والتسويق والمبيعات، الذين يتطلب عملهم زيارة عملائهم.

المرضى الذين يستلزم علاجهم سفرهم إلى خارج المملكة، بناء على تقارير طبية، وبخاصة مرضى السرطان والمرضى المحتاجون إلى زراعة الأعضاء.

كما تضم: الطلبة المبتعثين والطلبة الدارسين على حسابهم الخاص والمتدربين في برامج الزمالة الطبية، الذين تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها ومرافقوهم.

من لديهم حالات إنسانية، وبخاصة الحالتين الآتيتين:

1. لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة.

2. وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأولاد خارج المملكة.

المقيمون خارج المملكة ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة.

المشاركون في المناسبات الرياضية الرسمية الإقليمية والدولية، ويشمل ذلك اللاعبين وأعضاء الطواقم الفنية والإدارية.



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