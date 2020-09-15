الحصيني يتوقع موعد البداية الفعلية لفصل الشتاء

2020-09-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، هطول أمطار على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان والسفوح الغربية.

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وقال الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، إن بداية الوسم في 16 أكتوبر وهو أهم مواسم الأمطار في المملكة والخليج.

وأشار عبدالعزيز الحصيني إلى أنه في 7 ديسمبر ستكون البداية الفعلية للشتاء.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.



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